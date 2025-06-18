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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasını giymek istiyor! Paranın ne önemi var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasını giymek istiyor! Paranın ne önemi var
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocukluğunun aşkı Cimbom’da oynamak için hiçbir şart öne sürmeyen Hakan “Her türlü fedakârlığa hazırım” dedi. Sarı kırmızılılar İnter’le pazarlık için acele etmeyecek.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Leroy Sane transferiyle dünyada büyük ses getiren Galatasaray, bir başka bombasını da A Millî Takım’ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile patlatmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk’un takımında görmeyi çok istediği Hakan Çalhanoğlu gönül verdiği sarı kırmızılı formayı giymek için Buruk’a “Her türlü fedakârlığı göstermeye hazırım” diyerek teklifi şartsız kabul etti.

Görüşmede hiçbir şekilde para konuşmayan Hakan, çocukluk aşkı olan Galatasaray’a gelmek için tek şartın İnter’in ikna edilmesi olduğunu söyledi.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasını giymek istiyor! Paranın ne önemi var - 1. Resim

TEMMUZDA MASAYA

Sarı kırmızılı yönetim, İnter’den yıllık 8 milyon avro alan millî oyuncuya bu şartları sağlayabileceğini iletti. Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşan Galatasaray, İnter ile bonservis pazarlığı için acele etmeyecek!

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasını giymek istiyor! Paranın ne önemi var - 2. Resim

Osimhen’in kararını bekleyen ve limit engeline takılmamak için Nijeryalı golcüye göre stratejisini belirleyecek olan Galatasaray, bir süre beklemeye karar verdi. Dünya Kulüpler Kupası’nda olan İnter ile pazarlıklar temmuz ayında başlayacak. Sarı kırmızılılar Osimhen’in durumuna göre pozisyon alacak. 

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray formasını giymek istiyor! Paranın ne önemi var - 3. Resim

İNTER 30 MİLYON İSTİYOR

İnter, takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu’ndan 25-30 milyon avro aralığında bir bonservis geliri hedefliyor. Şampiyonlar Ligi’nde final oynayıp kaybeden Milano ekibi, yeni hocası Cristian Chivu ile yeni bir yapılanmaya gitmek istiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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