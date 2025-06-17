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Galatasaray'da Sadık Emir Kabaca dönemi sona erdi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Galatasaray&#039;da Sadık Emir Kabaca dönemi sona erdi!
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Sadık Emir Kabaca ile yollarını resmen ayırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, genç oyuncuya teşekkür ederek veda etti.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda kadro yapılanması sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2021-2022 sezonundan bu yana formayı giyen milli uzun Sadık Emir Kabaca ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen 24 yaşındaki basketbolcuya hizmetleri için teşekkür edilerek, şöyle denildi:

"Sadık Emir Kabaca, sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ile kulübümüze hizmet etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak, takımımıza verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor; profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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