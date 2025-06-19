Galatasaray'da veda zamanı! Okan Buruk biletini kesti: Kampa gelmesin

Galatasaray'ın 4 ay önce satın alma opsiyonuyla İtalyan kulübü Roma'ya kiraladığı Victor Nelsson'un, teknik direktör Okan Buruk'tan veto yediği konuşuluyor. Deneyimli antrenörün sezon başı kampında görmek istemediği iddia edilen Danimarkalı stoper için takım aranıyor.

Galatasaray'dan 2024-2025 sezonunun devre arasında Roma'ya giden Victor Nelsson, Serie A ekibinde sadece 5 maçta toplam 206 dakika süre aldı. Kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu kullanılmayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı takıma geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak teknik patron Okan Buruk, Nelsson'u kadroda düşünmediğini yönetime iletti.

"KAMPA GELMESİN" RAPORU

Okan Buruk'un, gönderilmesi yönünde rapor verdiği Danimarkalı stoperin sezon başı kampına katılmasını da istemediği öğrenildi. Bu karar sonrası Nelsson için yeni takım arayışları başladı.

Konuyla ilgili SkySpor'a konuşan gazeteci Ali Naci Küçük, "Okan Buruk, Nelsson'u kesinlikle takımda düşünmüyor. Hatta 'Kampta görmek istemiyorum' demiş. Bu yüzden Galatasaray net bir şekilde stoper transfer etmek istiyor. Okan Buruk, geçen sezon yedek kaldığı süreçte takım bütünlüğünü ve takım içi huzura verdiği zarar nedeniyle Nelsson'u düşünmüyor. Galatasaray'da kalma ihtimali yok. Galatasaray için en iyi senaryo Nelsson'u 6-7 milyon euroya satabilmek" dedi.

İTALYA VE SÜPER LİG'DEN TALİP

Menajerler tarafından Trabzonspor'a da önerilen genç stoper ile İtalya'dan Hellas Verona ve Como ilgileniyor. Nelsson için devrede olan bir diğer Süper Lig takımı ise Göztepe. İzmir kulübü, savunmasını 26 yaşındaki futbolcu ile güçlendirmek istiyor.

DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan, Roma'ya 500 bin euro karşılığında yarımn sezon kiralanan Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.