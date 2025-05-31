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Okan Buruk'a dev zam! Yeni rakam dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de üç sezon üst üste Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. 

Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, elde ettiği 25'inci şampiyonluk ile 5'inci yıldızı taktı. Okan Buruk yönetiminde gelen başarıların ardından sarı kırmızılı yönetim harekete geçti, başarılı teknik adamın ücretini revize etme kararı aldı.

RAKAM GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Sabah'ın haberine göre; sezon başında 2 senelik kontrat imzalayan teknik direktörün ücreti yüzde 200 artırılarak 110 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı. 2025-2026 sezonu için ise söz konusu rakamın gözden geçirileceği belirtildi.

"4 MİLYON EURO" İDDİASI

Gelen bilgilere göre Okan Buruk'un ücreti 4 milyon euroya (yaklaşık 178 milyon TL) yükseltilecek.

2022-2023 sezonu öncesinde Galatasaray'da göreve gelen teknik direktör Okan Buruk 3 sezonda 5 kupa kaldırdı. 51 yaşındaki teknik direktör, Cimbom ile çıktığı 150 maçta ise 2.35 puan ortalaması yakaladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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