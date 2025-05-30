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Haberler > Spor > Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25. şampiyonluğunu Başakşehir galibiyetiyle kutlarken Muslera ve Mertens'e duygusal bir veda düzenledi. RAMS Park’ta yapılan drone gösterisi beğeni topladı.

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü, toplamda 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, sezonu RAMS Başakşehir galibiyetiyle noktaladı.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 1. Resim

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, sahasındaki Başakşehir karşılaşmasıyla sezonu tamamladı. Geçen hafta yapılan şampiyonluk kutlamaları maçın ardından stadyumda da devam etti. Özellikle dron gösterileri kutlamalara damga vurdu.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 2. Resim

İtalyan devi Lazio'dan 2011 yılında transfer edilen ve kulüp tarihinin en özel isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera için düzenlenen veda programında, RAMS Park'ta bir drone gösterisi yapıldı.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 3. Resim

Gösteride Muslera ve Mertens'in yanı sıra, şampiyonluğun mimarlarından Victor Osimhen ve teknik direktör Okan Buruk'un da görüntüleri dorne ile yansıtıldı.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 4. Resim

Dronlar farkı noktalardan havalanarak, stadyuma ulaştı. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız da Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kalktı ve ve stadyumdaki yıldızla birleşerek beşinci yıldızı yaptı.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 5. Resim

Dronlarla Şampiyonlar Ligi logosu, Ali Sami Yen, 5 yıldız ve onların alındığı tarihler, Fernando Muslera, Dries Mertens, Victor Osimhen’in Antalyaspor maçındaki röveşatası ve maskesi, Okan Buruk, 25 yazılı 5 yıldızlı logo ve 5 yıldızlı Galatasaray logosunun görselleri yapıldı.
Bu etkinlik için yaklaşık 1500 dron kullanıldı.

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 6. Resim

Galatasaray'dan Muslera ve Mertens'e veda: RAMS Park'ta drone şovlu teşekkür - 7. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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