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Galatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray&#039;dan 5. yıldız temalı koreografi!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçı öncesinde tribünde şampiyonluk ve 5. yıldız temalı koreografi yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabaka öncesinde yine önemli bir koreografiye imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarların 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza vurgu yaptığı koreografi, 3 tribünde gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi! - 1. Resim

Kuzey tribününde kartonlarla Okan Buruk'un fotoğrafı yapılırken, daha sonra 'The Winner One' yazısı ve futbolcuların yer aldığı görsel açıldı. Doğu tribününde de sarı-kırmızı kartonlarla 'İlk ve tek' yazısı ile '5 yıldız' yapılırken ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in 2017 yılında söylediği 'Onlar dördüncü yıldızı takmadan biz beşinci yıldızı takarız' sözünün pankartı açıldı. Güney tribününde ise kartonlarla 25 yazısı gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan 5. yıldız temalı koreografi! - 2. Resim

Ayrıca koreografi sırasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, sezon içerisinde açıklamaları hoparlörlerden çaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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