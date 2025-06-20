Galatasaray, Carlos Cuesta ile yolları ayırıyor! Menajerine ‘kulüp bul’ talimatı

8 milyon euroya transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray’ın yeni sezon planlamasında yer almıyor. Kolombiyalı stoperin menajerine kulüp bulması istendi.

Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık gündeme geldi. Ocak ayında Belçika temsilcisi Genk'ten 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Carlos Cuesta için yolun sonu göründü.

Sarı-kırmızılı yönetim, beklenen performansı gösteremeyen Kolombiyalı stoperin menajeriyle temasa geçerek, oyuncunun kendisine yeni bir kulüp bulmasını istedi.

26 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasıyla bu sezon sadece 9 maçta görev aldı ve sahada toplam 1401 dakika kaldı. Skor anlamında takıma herhangi bir katkı sunamayan Cuesta, teknik heyetin gelecek sezonki planlamasında yer almıyor.