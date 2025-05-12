Jadon Sancho kimdir, nereli, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe'den kanat transferi operasyonu!

Şampiyonluk yarışında geride kalan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Jadon Sancho ismi, sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu iddia ediliyor. Jadon Sancho futbol kariyeri, oynadığı takımlar, istatistikleri merak ediliyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre yeni sezonda takımı güçlendirmek sarı lacivertliler ilk olarak kanata hızlı bir oyuncu almak istiyor.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor. Bayer Leverkusen'in de oyuncuya talip olduğu söyleniyor.

Transfer haberlerinde ismi geçen Jadon Sancho gündem oldu ve hakkındaki bilgiler, kariyeri araştırılıyor.

JADON SANCHO KİMDİR?

Sancho, 25 Mart 2000 yılında Camberwell, Greater London'da Trinidad ve Tobagolu bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kennington'da büyüdü. Gençlik turnuvalarında birlikte oynadıktan sonra yakınlarda yaşayan, gelecek vadeden futbolcu Reiss Nelson ile arkadaş oldu. Büyürken bir Chelsea hayranıydı Ronaldinho'yu ve Frank Lampard'ı kendine örnek alıyor.

Jadon Malik Sancho, Premier League takımlarından Manchester United'tan kiralık olarak Chelsea'de ve İngiltere millî futbol takımında kanat pozisyonunda oynayan İngiliz futbolcudur.

Teke tek mücadelelerde oyun zekası, hızı ve çalımları kullanmasıyla tanınır. 2019 Kopa Trophy için ikinci oldu ve 2020 Golden Boy için 40 kişilik kısa listeye aday gösterildi. 23 Temmuz 2021'de 85 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer oldu.

Futbola yedi yaşında iken Watford takımında başladı. 11 yaşında Watford'da bulunan Harefield Academy okulunda okumaya başladı.

14 yaşındayken, Mart 2015'te Elit Oyuncu Performans Planı kapsamında 66.000 £ başlangıç ücreti karşılığında Manchester City'ye transfer oldu ve bonuslar ile birlikte aldığı ücret 500.000 £'a yükseldi.

Sancho, 31 Ağustos 2017'de Alman Bundesliga kulübü Borussia Dortmund için 8 milyon £ civarında olduğu bildirilen bir ücret karşılığında imzaladı ve hemen ilk takım kadrosuna dahil edildi.

Bir Bundesliga sezonunda en az 10 gol atan en genç Dortmund oyuncusu oldu. 12 gol attığı ve 14 asist yaptığı etkileyici bir lig kampanyasının ardından Sancho, 2018-19 Bundesliga Sezonun Takımı'nda seçildi.

Temmuz 2021'de Manchester United ve Dortmund'un Sancho'nun transferi için anlaşmaya vardığı, her ikisinin de UEFA Euro 2020'den sonra gerçekleşmesi beklenen bir sözleşme imzalaması ve sağlık kontrolünden geçmesi şartıyla anlaşmaya vardığı açıklandı.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 40 maça çıktı. Bu maçlar 4 gol atarken 10 asist yaptı.