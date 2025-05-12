Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde

60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli bir satış operasyonuna hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski'den en az 60 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe’de yönetim, yıldız satışlarından önemli bir gelir bekliyor. Sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski’ye gelen teklifler değerlendirilecek.

60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde - 1. Resim

Yönetim 4 oyuncunun satışından en az 60 milyon avroluk bonservis geliri hesabı içinde. Fiorentina’dan gelen Amrabat’ın 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanılacak ve ardından 20 milyon avro civarında bir rakama satılacak.  

60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde - 2. Resim

ARABİSTAN YOLCUSU 

En-Nesyri için Al Nassr 35 milyon avroluk teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. Yönetim eğer bu satış gerçekleşirse yüzde 10’unu eski kulübü Sevilla’ya verecek. Djiku ile Marsilya ciddi olarak ilgileniyor ve Ali Koç yönetimi, Ganalı stoper için 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde - 3. Resim

Polonyalı Szymanski’ye de özellikle Rus kulüplerinin yakın ilgisi olduğu belirtiliyor. Özetle sarı lacivertliler 4 oyuncunun satışından ciddi bir rakamı kasaya koymayı planlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

BYD, Türkiye’de en hızlı büyüyen marka oldu! Elektrikli SUV’da 2’nci, toplamda 7’nci sıraya yükseldiTrump, özel mülteci statüsü vermişti! Güney Afrikalı beyaz çiftçilerin ilk kafilesi ABD'ye doğru yola çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kartal'ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u devirdi - SporKartal'ın yükselişi! Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u devirdiGalatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı: #StayWithUsOsimhen - SporGalatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı!El Clasico sonrası İspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri! - Sporİspanyol basınından Arda Güler'e sert eleştiri!Altay Bayındır'ın zor gecesi: Manchester United, West Ham'a 2-0 mağlup oldu - SporAltay Bayındır'ın zor gecesi! United, 2-0 mağlup olduGalatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci oldu! - SporGalatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci oldu!Fatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1 - SporFatih Terim'li Al Shabab'dan kritik galibiyet: 3-1
Sonraki Haber Yükleniyor...