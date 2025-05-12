60 milyon hesabı! Fenerbahçe dört oyuncu satışından büyük beklenti içinde

Yeni sezon hazırlıklarına hız veren Fenerbahçe, kadro planlamasında önemli bir satış operasyonuna hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski'den en az 60 milyon euroluk bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe’de yönetim, yıldız satışlarından önemli bir gelir bekliyor. Sözleşmeleri devam eden Djiku, Amrabat, En-Nesyri ve Szymanski’ye gelen teklifler değerlendirilecek.

Yönetim 4 oyuncunun satışından en az 60 milyon avroluk bonservis geliri hesabı içinde. Fiorentina’dan gelen Amrabat’ın 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanılacak ve ardından 20 milyon avro civarında bir rakama satılacak.

ARABİSTAN YOLCUSU

En-Nesyri için Al Nassr 35 milyon avroluk teklifle sarı lacivertlilerin kapısını çaldı. Yönetim eğer bu satış gerçekleşirse yüzde 10’unu eski kulübü Sevilla’ya verecek. Djiku ile Marsilya ciddi olarak ilgileniyor ve Ali Koç yönetimi, Ganalı stoper için 5 milyon avro bonservis bedeli istiyor.

Polonyalı Szymanski’ye de özellikle Rus kulüplerinin yakın ilgisi olduğu belirtiliyor. Özetle sarı lacivertliler 4 oyuncunun satışından ciddi bir rakamı kasaya koymayı planlıyor.