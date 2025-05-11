İsmail Kartal resmen Fenerbahçe'nin kapısını çaldı! Eski öğrencisini istiyor

İran ekibi Persepolis'e Alanyaspor'un başarılı ismi Florent Hadergjonaj'ı almak isteyen İsmail Kartal, bu transfer zora girince rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Deneyimli teknik adam, eski öğrencisini kadrosunda görmek istiyor.

İran ekibi Persepolis'e attığı imza ile şaşırtan ve İran Premier Ligi'nde şampiyonluğu Tractor'e kaptıran İsmail Kartal, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için kolları sıvadı.

YÖNETİM İKNA EDEMEDİ

Yönetimden ilk olarak sağ beke takviye isteyen İsmail Kartal, Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Florent Hadergjonaj'ı işaret etmişti. Ancak İsviçreli sağ bekin Alanyaspor ile sözleşmesini uzatacağı bildirildi.

Tasnim'in haberine göre; 30 yaşındaki futbolcu, transfer ve kulüpten alacağı maaş konusunda endişeleri olduğunu dile getirdi. İran kulübünün yetkilileri oyuncuyu bu konuda rahatlatmaya ve takıma katılması için kesin onayını almaya çalıştı ancak şu ana kadar başarılı olamadı.

ESKİ OYUNCUSUNU İSTİYOR

Hadergjonaj transferinde yaşanan bu krizin ardından Persepolis, yeni bir rota belirledi. Yönetim, Kartal'ın transfer listesinde yer alan bir diğer sağ bek olan Bright Osayi-Samuel'e yöneldi.

Haber detayında, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osayi-Samuel ile pazarlık kapısının aralanmaya çalışıldığı ifade edilirken, Nijeryalı defans oyuncusunun fiyatının oldukça yüksek olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde, "Persepolis'in onu transfer etmesi oldukça zor olacak" yorumuna yer verildi.