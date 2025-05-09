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İsmail Kartal'ın yumruklu saldırı isyanı! Toplantıyı terk etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 mağlup etti. Takhti Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısını tamamlamayan Kartal, kulüp müdürüne yumruklu saldırı ve futbolculara küfür edilmesine tepki gösterdi.

İran Pro Lig'in 29'uncu haftasında Persepolis, deplasmanda Kheybar Khorramabad'ı 2-1 yendi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılan Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, rakip takım yöneticisinin kulüp müdürüne yumruk attığını belirterek tepki gösterdi.

İsmail Kartal'ın yumruklu saldırı isyanı! Toplantıyı terk etti - 1. Resim

SALDIRI NEDENİYLE BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

Persepolis'in gollerini 65'inci dakikada Farshad Ahmadzadeh ve 90+1'inci dakikada Oston Urunov attı. Kheybar Khorramabad'ın ek golünü 25'inci dakikada Farid Amiri kaydetti. Bu sonuçla Persepolis, puanını 57'ye yükseltti. Kheybar Khorramabad ise 32 puanda kaldı.

İsmail Kartal, mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısını oyuncusuna edilen küfür nedeniyle terk etti.

"YUMRUK ATMASI KABUL EDİLEMEZ"

Deneyimli teknik direktör, "Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez. Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez. Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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