Fenerbahçe'ye İtalya'dan sürpriz teklif! Önerilen miktar şaşırttı

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği futbolcuya İtalya'dan talipler çıktı. Teklifin 3 milyon euro olduğu belirtilirken, sarı lacivertli futbolcunun alacağı karar merakla bekleniyor. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezonun kadrosunu şekillendirmeye başlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Takıma yeni katılacak isimler kadar şu anki kadroda yer alan futbolcuların akıbeti de merak konusu.

Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk umudunu seneye bırakan sarı lacivertliler, bu kez oluşturacağı takımla her kulvarda kupayı hedefleyecek. Bu doğrultuda hareket eden sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

İTALYA'DAN TALİPLER VAR

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Rodrigo Becao'ya İtalya'dan talipler çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan 29 yaşındaki stopere gelen teklif ise 3 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 6.50 milyon Euro olan Becao'nun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilyalı futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkarken, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.