Fenerbahçe'ye 85 milyon euroluk yıldız! Ali Koç harekete geçti

Yeni sezona flaş transferlerle en büyük şampiyonluk adayı olarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Jadon Sancho'yu takibe aldı.

Sezona Jose Mourinho ile büyük umutlarla başlayan ancak bütün kulvarlarda havlu atan, Süper Lig'de ise lider Galatasaray'la arasındaki farkı 8'e çıkararak kupa umutlarını adeta önümüzdeki sezona bırakan Fenerbahçe'de kaos sürüyor. Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho için bazı taraftarlar 'istifa' çağrısı yaparken, başkan Koç ise son olarak çıktığı canlı yayında 'devam' sinyali verdi.

Portekizli teknik adam ile yola devam etme kararı alan sarı lacivertliler, önümüzdeki sezon için planlama çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertliler, iddiaya göre Jadon Sancho'yu takibe aldı.

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85 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Manchester United'da bulunan 25 yaşındaki yıldız için çalışmaların yapılması planlanıyor.

Manchester United, Borussia Dortmund'a 85 milyon euroluk bonservis ödemiş ve genç ismi kadrosuna katmıştı. Sol ve sağ açıkta oynayabilen Sancho, aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor.

4 GOL, 10 ASİSTLİK PERFORMANS

Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek olan Jadon Sancho için Fenerbahçe'nin görüşmeleri hızlandıracağı iddia edildi.

Jadon Sancho bu sezon kiralık oynadığı Chelsea'de 38 resmi maçta 4 gol kaydederken 10 da asist yaptı.