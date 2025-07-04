Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe! İşte Orkun Kökçü'nün Türkiye'de oynamak istediği takım

Adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık anılan Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın da devreye girdiği belirtildi. Milli yıldızın ise 3 Süper Lig devi arasında tercih yaptığı, oynamak istediği takımı belirlediği iddia edildi.

Süper Lig'de transfer dönemi başladı, hareketlilik arttı. Dev kulüpler bombaları peş peşe patlatırken gündeme gelen isimlere de her geçen gün yenisi ekleniyor. Son olarak transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen Orkun Kökçü için düğmeye bastığı iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre; siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli futbolcu için Benfica ile görüştü.

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OYNAMAK İSTEDİĞİ KULÜBÜ BELİRLEDİ

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile sorun yaşayan ve takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Orkun Kökçü'nün Türkiye'de oynamak istediği, hatta kulübün bile belli olduğu aktarıldı.

Daha önce TRT Spor'a röportaj veren Orkun Kökçü, "Profesyoneliz, Beşiktaş benim için bir numarada. Beşiktaş'ta oynamak benim için hayal gibi bir şey" demişti. Geçmişte de belirttiği gibi Orkun Kökçü'nün yaz transfer döneminde yolunun Türkiye'ye düşmesi durumunda Beşiktaş forması giymek istediği aktarıldı.