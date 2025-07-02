Benfica açıkladı! David Jurasek'in sözleşme detayları ortaya çıktı

Beşiktaş’ın Benfica’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı sol bek David Jurasek’in sözleşme detayları netleşti. Portekiz ekibi, transfer anlaşmasının tüm maddelerini kamuoyuyla paylaştı.

Beşiktaş'ın Benfica'dan bir yıllığına kiraladığı sol bek David Jurasek'in sözleşme detaylarını Portekiz kulübü açıkladı.

Buna göre siyah-beyazlılar, Benfica'ya kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada mecburi satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Beşiktaş, dilerse sezon sonunda oyuncunun bonservisini 8 milyon euro karşılığında satın alabilecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ BONUSU VAR

Sözleşmede yer alan özel bir maddeye göre, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanırsa, Benfica'ya 2 milyon Euro bonus ödeme yapacak.