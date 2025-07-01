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Gedson Fernandes için transfer mesaisi! Beşiktaş iyi teklif bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gedson Fernandes için transfer mesaisi! Beşiktaş iyi teklif bekliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa’dan talipleri bulunan Gedson Fernandes’i satmaya sıcak bakıyor. Menajeri Rusya, İngiltere ve İspanya’da temaslara başladı.

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta, orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ile yollar ayrılabilir. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazır.

Gedson Fernandes için transfer mesaisi! Beşiktaş iyi teklif bekliyor - 1. Resim

Ertan Süzgün'ün haberine göre, 26 yaşındaki Portekizli futbolcunun menajeri, transfer için İngiltere, İspanya ve Rusya başta olmak üzere Avrupa'da yoğun temaslarda bulunuyor.

Gedson Fernandes için transfer mesaisi! Beşiktaş iyi teklif bekliyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ İYİ BİR TEKLİF BEKLİYOR

Beşiktaş cephesi, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Gedson Fernandes'i satmayı gündemine alabilir. Kulüp, oyuncuyu 2022-2023 sezonunda 6 milyon euro ve sonraki satıştan pay karşılığında Benfica'dan transfer etmişti.

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 49 resmi maça çıkan Gedson, 12 gol ve 3 asist ile skor katkısı verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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