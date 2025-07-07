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Trabzonspor, Çek oyuncuyu listesine aldı! Ortaya Cerv

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, Çek oyuncuyu listesine aldı! Ortaya Cerv
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bordo mavililer, Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şartlarını soracak. Oyuncu yeni bir maceraya hazır...

Paul Onuachu ve Wagner Pina’yı transfer eden ve çalışmalarına devam eden Trabzonspor orta sahaya da oyuncu bakıyor. Gündeme gelen son isim ise Viktoria Plzen forması giyen Lukas Cerv. Norwich City, Anderlecht ve Gent gibi kulüplerin de yakın takibinde olan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için şartlar sorulacak. Futbolcunun yeni bir maceraya hazır olduğunu belirtelim.  

Trabzonspor, Çek oyuncuyu listesine aldı! Ortaya Cerv - 1. Resim

OLUMLU RAPOR 

FC Viktoria Plzen ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam eden Cerv, 2024-25 sezonunda forma giydiği 52 karşılaşmada 4 gol ve 5 asist kaydetmişti. Fatih Tekke’nin de maçlarını izleyip olumlu rapor verdiği oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi de yapılabilir. Çekya Millî Takımı forması da giyen oyuncunun güncel piyasa değeri 4,5 milyon avro.  

Trabzonspor, Çek oyuncuyu listesine aldı! Ortaya Cerv - 2. Resim

Cerv’in Çekya Millî Takımı’nda 9 karşılaşmada 1 gol ve 2 asisti bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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