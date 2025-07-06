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Trabzonspor'a iyi haber! Draguş için Legia çok istekli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor&#039;a iyi haber! Draguş için Legia çok istekli
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un Standart Liege’den 1,7 milyon avro bonservis bedeli karşılığında aldığı ancak geçen sezon fazla karşılık bulamadığı Denis Dragus, Fatih Tekke’nin “Satılabilir” raporu verdiği isimlerdendi.

Eski kulübü Gaziantep FK’dan gelen kiralama teklifi geri çevrilen golcü oyuncu ile Legia Varşova ilgileniyor. Polonya ekibinin hocası Edward İordanescu, Romanya Millî Takımı’ndan da eski öğrencisi olan Dragus’u çok istiyor.

Trabzonspor'a iyi haber! Draguş için Legia çok istekli - 1. Resim

DEĞERLİ BİR OYUNCU

Bordo mavililerin forvetini “Çok değer verdiğim bir golcü” diye anlatan Edward İordanescu, “Millî takımda birlikte çalıştım. Avrupa Şampiyonası’nda neredeyse bütün maçlarda oynadı ve çok iyi performans gösterdi. Kalitesi yüksek, hem kanatta hem de forvette oynayabiliyor, kesinlikle takımın seviyesini yükseltirdi. Ancak onun için ciddi bedel ödeyen Trabzonspor’un istekleri de önemli. Bu kolay bir durum değil. göreceğiz” ifadelerini kullandı. 

Trabzonspor'a iyi haber! Draguş için Legia çok istekli - 2. Resim

2028'E KADAR

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro olan ve 2028’e kadar mukavelesi bulunan Rumen futbolcu ile Göztepe ve Legia Varşova ilgileniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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