Trabzonspor'da ikinci baharını yaşayacak! İşte Paul Onuachu'nun transfer bedeli

Trabzonspor, Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Trabzonspor'a transfer olarak ikinci baharını yaşayacak olan Onuachu'nun transfer bedeli ortaya çıktı.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediği performansı sergileyemeyen Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Golcü arayışındaki Karadeniz ekibi, çözümü eski oyuncusu Nijaryalı yıldızda buldu. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Nijeryalı golcü Ebere Paul Onuachu'yu resmen renklerine bağladı.

Bordo-mavili kulüpten Onuachu'nun transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000 Euro 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir. Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.