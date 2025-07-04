Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'de sezonun ilk önemli maçı

Futbolseverler nefeslerini tuttu yeni sezona dair bekleyişe devam ediyor. Öte yandan fikstür çekimi sonrası maç haftaları da belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk büyük maçı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada oynanacak. İşte, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe ile Trabzonspor, 5. haftada karşılaşacak. Geçen sezon umduğunu bulamayan her iki ekip de yeni sezona iyi bir giriş yapmak için sahaya 3 puan parolası ile çıkacak. Peki, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de ilk büyük maç, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 5. haftada İstanbul'da yapılacak.

Müsabakanın tarihi henüz net değil ama gelecek Eylül veya Ekim ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.

İlgili Haber Galatasaray yeni sezon maç takvimi/fikstürü: Süper Lig'de Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu fikstürü

LİGİN İLK YARISININ KRİTİK MAÇLARI

Süper Lig'in ilk yarısında büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5.⁠ ⁠hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

8.⁠ ⁠hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11.⁠ ⁠hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor

14.⁠ ⁠hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

16.⁠ ⁠hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

FENERBAHÇE SÜPER LİG İLK YARI FİKSTÜRÜ

Alanyaspor

Göztepe (D)

Kocaelispor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Kasımpaşa (D)

Antalyaspor

Samsunspor (D)

Karagümrük

Gaziantep FK (D)

Beşiktaş (D)

Kayserispor

Çaykur Rizespor (D)

Galatasaray

Başakşehir (D)

Konyaspor

Eyüpspor (D)

TRABZONSPOR SÜPER LİG İLK YARI FİKSTÜRÜ