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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS&#039;nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonu 1. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak. Sarı kırmızılı takım bu sezon ilk maçında Güney Doğu Anadolu temsilcisi Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman?

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi - 1. Resim

GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 1. hafta maçın Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Maç tarihi TFF tarafından henüz ilan edilmedi. Müsabakanın 8-9-10 ya da 11 Ağustos tarihlerinden birinde yapılacağı tahmin ediliyor. 

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi - 2. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Heyecanla beklenen 2025-2026 sezonu Süper Lig maçları için geri sayım başladı.

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi - 3. Resim

SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

  • İkas Eyüpspor-Konyaspor
  • Antalyaspor-Kasımpaşa
  • Trabzonspor-Kocaelispor
  • Samsunspor-Gençlerbirliği
  • Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
  • Gaziantep FK-Galatasaray
  • Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
  • Çaykur Rizespor-Göztepe
  • Kayserispor-Beşiktaş

Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi - 4. Resim

DERBİLER NE ZAMAN?

 8.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11.⁠ ⁠Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

14.⁠ ⁠Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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