Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2025 16:34 - Güncelleme: 4 Temmuz 2025 16:37 - Güncelleme:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonu 1. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan