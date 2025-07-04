Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman? GS'nin Süper Lig 1. hafta maç tarihi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2025-26 sezonu 1. hafta maçında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak araştırılıyor.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Son şampiyon Galatasaray yeni sezonun ilk maçına deplasmanda çıkacak. Sarı kırmızılı takım bu sezon ilk maçında Güney Doğu Anadolu temsilcisi Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Peki, Gaziantep FK-Galatasaray maçı ne zaman?
GAZİANTEP FK-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2025-2026 sezonu 1. hafta maçın Gaziantep FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Maç tarihi TFF tarafından henüz ilan edilmedi. Müsabakanın 8-9-10 ya da 11 Ağustos tarihlerinden birinde yapılacağı tahmin ediliyor.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Heyecanla beklenen 2025-2026 sezonu Süper Lig maçları için geri sayım başladı.
SÜPER LİG'DE 1. HAFTANIN PROGRAMI
Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
- İkas Eyüpspor-Konyaspor
- Antalyaspor-Kasımpaşa
- Trabzonspor-Kocaelispor
- Samsunspor-Gençlerbirliği
- Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
- Gaziantep FK-Galatasaray
- Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor
- Çaykur Rizespor-Göztepe
- Kayserispor-Beşiktaş
DERBİLER NE ZAMAN?
8. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
14. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray