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Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu
Fluminense, Al Hilal, TRT 1, Canlı Yayın, Çeyrek Final, Haber
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 heyecanı çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Büyük bir heyecanla beklenen Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu. Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor.

Tüm gözler turnuvanın iddialı ekiplerinden Fluminense ile Al Hilal arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi! Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yarı finale çıkmak için sahada olacak. Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları netleşti. Peki, Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

FLUMİNENSE - AL HİLAL MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Brezilya temsilcisi Fluminense ile Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, yarı finale yükselmek için karşı karşıya geliyor. Fluminense - Al Hilal maçı futbolseverler tarafından TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

FLUMİNENSE - AL HİLAL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2025 çeyrek finalinde Fluminense - Al Hilal maçı 4 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Brezilya ve Suudi Arabistan temsilcilerinin karşı karşıya geleceği mücadele Orlando'daki Camping World Stadı'nda bu akşam saat 22.00’de başlayacak. 

Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu - 3. Resim

FLUMİNENSE - AL HİLAL MUHTEMEL İLK 11

Fluminense: Fábio, Ignácio, Thiago Silva, J. Freytes, S. Xavier, F. Bernal, Hércules, G. Fuentes, Nonato, J. Arias, G. Cano

Al Hilal: Bono, J. Cancelo, R. Lodi, K. Koulibaly, M. Al-Harbi, N. Al-Dawsari, Rúben Neves, Malcom, S. Milinković-Savić, M. Kanno, M. Leonardo

Fluminense - Al Hilal maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri belli oldu - 4. Resim

KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

4 Temmuz Cuma / 22:00: Fluminense - Al Hilal

5 Temmuz Cumartesi / 04:00: Palmeiras - Chelsea

5 Temmuz Cumartesi / 19:00: Paris Saint-Germain - Bayern Münih

5 Temmuz Cumartesi / 23:00: Real Madrid - Borussia Dortmund

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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