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Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı. İşte hafta hafta maçlar ve sezonun maç takvimi...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

Fikstürdeki kıstaslar, yapay zeka destekli algoritmaya göre Avrupa ve milli maçlara göre oluşturuldu.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. 11'inci hafta 'çift derbi' haftası olacak.

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

İŞTE SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Süper Lig 1'inci hafta

Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Rizespor - Göztepe
Fenerbahçe - Alanyaspor
Kayserispor - Beşiktaş
Samsunspor - Gençlerbirliği
Trabzonspor - Kocaelispor
Gaziantep - Galatasaray
Antalyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi - 1. Resim

LİG 8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre; Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17'nci hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

"6 NUMARALI TOPU ÇEKEN YANDI"

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, fikstür çekimi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Belgü, "Fikstür çekimine dair büyük endişelerimiz var. 6, 13 ve 14 numaralı toplar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından çekilecek. Şimdiden söyleyeyim, 6 numaralı topu çeken yandı çünkü 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gitmek zorunda kalacak" dedi.

Belgü'nün bu açıklamalarının ardından 6 numaralı topu çeken Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 7 kez deplasmana gidecek.

SEZON KISITLAMALARI

  • Şampiyonlar Ligindeki takımlar ile Avrupa Ligi ve Konferans Liginde oynayan takımların bulunduğu 2 torbanın 1, 2, 3, 6 ve 7. haftalarda karşılaşmamaları sağlanmıştır.
  • Milli Takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda Eylül, Kasım ve Mart Milli müsabakaları öncesi (4 – 10 [27] – 12) haftalarda derbi oynanmayacak.
  • Sezonun ilk ve son haftasına derbi planlanmaz.
  • İkinci devre, ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacak.
  • Hiçbir takım başka bir takımı sezon boyunca düzenli olarak takip etmeyecek.
  • İlk 2 ve son 3 hafta hiçbir takım üst üste iç saha veya deplasman maçı yapmayacak.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan aynı hafta en fazla 2 takım iç sahada olabilecek.
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbilerde, takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak.
  • Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak.
  • İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul’da maç yapabilecek.
  • Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile maç yapmayacak.
  • Hiçbir takım 6 hafta içinde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile maç yapmayacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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