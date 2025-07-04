Süper Lig'de fikstür belli oldu! İşte hafta hafta maç takvimi

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı. İşte hafta hafta maçlar ve sezonun maç takvimi...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Fikstür çekimine Süper Lig kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.

Fikstürdeki kıstaslar, yapay zeka destekli algoritmaya göre Avrupa ve milli maçlara göre oluşturuldu.

DERBİ HAFTALARI BELLİ OLDU

Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. 11'inci hafta 'çift derbi' haftası olacak.

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

İŞTE SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Süper Lig 1'inci hafta

Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Rizespor - Göztepe

Fenerbahçe - Alanyaspor

Kayserispor - Beşiktaş

Samsunspor - Gençlerbirliği

Trabzonspor - Kocaelispor

Gaziantep - Galatasaray

Antalyaspor - Kasımpaşa

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

LİG 8 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre; Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17'nci hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

"6 NUMARALI TOPU ÇEKEN YANDI"

Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü, fikstür çekimi öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Belgü, "Fikstür çekimine dair büyük endişelerimiz var. 6, 13 ve 14 numaralı toplar; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş tarafından çekilecek. Şimdiden söyleyeyim, 6 numaralı topu çeken yandı çünkü 7 defa Avrupa kupalarından sonra deplasmana gitmek zorunda kalacak" dedi.

Belgü'nün bu açıklamalarının ardından 6 numaralı topu çeken Beşiktaş oldu. Beşiktaş, Avrupa maçları dönüşü 7 kez deplasmana gidecek.