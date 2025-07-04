Mourinho'nun en önemli kozu olacak! Yıldız ismin sözleşmesi uzatıldı

Fenerbahçe, sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Jayden Oosterwolde ile masaya oturdu ve anlaşmaya vardı.

Transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezonu kaçıran Hollandalı defans oyuncusu Jayden Oosterwolde ile masaya oturdu.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Sarı lacivertliler, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan yıldız ismin sözleşmesini yeniledi. Sakatlığını tamamen atlatan ve yeni sezonda Jose Mourinho'nun en önemli kozlarından biri olması beklenen Hollandalı futbolcunun sözleşmesi 2028'e kadar uzatıldı.

PİYASA DEĞERİ 13 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda İtalyan ekibi Parma'dan 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği 24 yaşındaki Oosterwolde'nin piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 13 milyon euro civarında.