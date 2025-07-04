Kulüpten resmi açıklama geldi! İşte Osayi-Samuel'in yeni takımı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Birmingham City ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Son dakika haberi: Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi Birmingham City oldu.
3 YILLIK ANLAŞMA
İngiltere Championship ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aramıza katılan 27 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz