Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kulüpten resmi açıklama geldi! İşte Osayi-Samuel'in yeni takımı

Kulüpten resmi açıklama geldi! İşte Osayi-Samuel'in yeni takımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe, Birmingham City, Transfer Haberleri, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Birmingham City ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi Birmingham City oldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

İngiltere Championship ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bright Osayi-Samuel'in transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından aramıza katılan 27 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Görenler tanıyamadı! Fatih’te asırlık mektep yeniden hayat bulduYanlış duymadınız: İngiltere'de tarihi otel 54 TL’ye satışta!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Osimhen transferinde yeni perde! Teklifi kabul etti, önünde tek bir engel var - SporOsimhen transferinde yeni perdeKulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybetti - SporYıldız futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybettiDiogo Jota'nın acı ölümünde çarpıcı detay! Meğer doktoru yasaklamış - SporDiogo Jota'nın ölümünde çarpıcı detayNe Galatasaray ne de Fenerbahçe! İşte Orkun Kökçü'nün Türkiye'de oynamak istediği takım - SporOrkun Kökçü oynamak istediği takımı seçtiİrfan Can Kahveci'den yılın transferi! Aldığı davete sıcak bakıyor - Sporİrfan Can Kahveci'den yılın transferi25 milyonluk yıldıza Mourinho'dan telefon! Tek cümlesi ikna etmeye yetti - Spor25 milyonluk yıldıza Mourinho'dan telefon
Sonraki Haber Yükleniyor...