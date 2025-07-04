Kulüpten resmi açıklama geldi! İşte Osayi-Samuel'in yeni takımı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel, Birmingham City ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Bright Osayi-Samuel'in yeni adresi Birmingham City oldu.

3 YILLIK ANLAŞMA

İngiltere Championship ekibinden yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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