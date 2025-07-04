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Fenerbahçe'de 1 numara netleşti! Kale artık İrfan can'ın

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de 1 numara netleşti! Kale artık İrfan can&#039;ın
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Jose Mourinho, Trabzonspor, Uğurcan Çakır, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler Jose Mourinho’nun isteğiyle as kaleci arayışlarına son verdi. İrfan Can Eğribayat’la devam kararı alan Portekizli, Dominik Livakovic’i yedek soyunduracak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de Dominik Livakovic’in ayrılık kararıyla başlayan kaleci arayışları rafa kaldırıldı. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır’la anlaşan ancak Karadeniz ekibinin veto etmesiyle iptal olan transfer girişimleri Jose Mourinho’nun talebiyle sonlandırıldı.

Fenerbahçe'de 1 numara netleşti! Kale artık İrfan can'ın - 1. Resim

Portekizli hoca, geçen sezon Livakovic’in sakatlıklarında görev alıp son derece başarılı performanslara imza atan İrfan Can Eğribayat’la yola devam etme kararı aldı. Yabancı kontenjanını düşünerek kalede yerli isim isteyen Portekizli, Livakovic’in takımda kalması hâlinde de Hırvat eldiveni yedek olarak değerlendirecek.

Fenerbahçe'de 1 numara netleşti! Kale artık İrfan can'ın - 2. Resim

KULÜBEYE TAKVİYE

İrfan Can’la yeniden masaya oturacak yönetim, başarılı file bekçisinin 2027’de sona erecek sözleşmesini en az bir yıl daha uzatmayı ve yıllık ücretinde iyileştirme yapmayı planlıyor. Mayıs ayından beri takım aramasına rağmen henüz bir teklif alamayan Livakovic’i gözden çıkaran sarı lacivertliler, Hırvat eldivenin ayrılık ihtimalini göz önünde bulundurarak kulübeye isim aramaya başladı.

Fenerbahçe'de 1 numara netleşti! Kale artık İrfan can'ın - 3. Resim

Fenerbahçe, İrfan Can’ı yedeklemek için Alanya’dan Ertuğrul, Rize’den ayrılan Tarık’la ilgileniyor. Her ikisi de Fenerbahçe altyapısında yetişen isimler UEFA listesi için de kolaylık sağlıyor.

İrfan Can Eğribayat, özellikle UEFA Avrupa Ligi’ndeki performansıyla taraflı tarafsız herkesi büyülemişti. 27 yaşındaki oyuncu en çok kurtarış yapan (28), en çok gol engelleyen (5,77) en yüksek kurtarış yüzdesi (%80) ve en yüksek reyting ortalamalı kaleci (7,67) olmuştu. İrfan ayrıca Avrupa’da üç maçta kalesini kapattı, bir de penaltı kurtardı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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