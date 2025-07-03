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Fenerbahçe’den resmi imza açıklaması! 9.684 beyanname teslim alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’den resmi imza açıklaması! 9.684 beyanname teslim alındı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde gündemde olan imza süreciyle ilgili resmi bir duyuru yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 9,684 beyannameyi teslim aldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, beyanname dosyaları herhangi bir hukuki veya şekli inceleme yapılmadan tutanakla teslim alındı. 

Fenerbahçe’den resmi imza açıklaması! 9.684 beyanname teslim alındı - 1. Resim

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreterliği tarafından görevlendirilen komisyonumuz, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'ndan 03.07.2025 tarihinde toplam 9.684 beyannameyi ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli noter tasdikine sahip olup olmadığı, imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı ve benzeri şekli ve hukuki herhangi bir kontrol yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim almıştır. Teslim alınan beyannamelerin tasnif ve evrak kayıt defterlerine kayıt edilme aşamasına geçilecektir. Daha önce yaptığımız açıklamalar çerçevesinde kayıt altına alınan beyannameler gerekli kontrollerin yapılabilmesi adına sicil kuruluna teslim edilecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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