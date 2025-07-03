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Fenerbahçe'ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama...
Fenerbahçe, Marco Asensio, PSG, Jose Mourinho, AC Milan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jhon Duran transferiyle yaz dönemine flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, Marco Asensio için bastırdı! Sarı-lacivertliler, PSG'nin yıldızı için kesenin ağzını açtı ama işler istenildiği gibi gitmedi... İşte detaylar!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. İlk bombayı Al-Nassr'dan Jhon Duran'la patlatan Kanarya, gözünü şimdi de dünya yıldızlarına dikti.

Fenerbahçe'ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama... - 1. Resim

SIRADAKİ HEDEF PSG'NİN İSPANYOL YILDIZIYDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bizzat devreye girerek görüştüğü yıldız oyuncuya yönetim, tam 15 milyon euroluk teklif sundu. Ancak sarı-lacivertlilere kötü haber geldi…

Fenerbahçe'ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama... - 2. Resim

KÖTÜ HABER GELDİ

L'Equipe'in haberine göre Marco Asensio, önceliğini Fenerbahçe'ye vermedi. Haberde Milan'ın yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve transferde öne geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama... - 3. Resim

İSPANYOL KULÜP DEVREDE

Villarreal'in de Asensio'yu kadrosuna katmak istediği ancak maddi şartların yetersiz olduğu kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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