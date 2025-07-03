Fenerbahçe'ye Asensio şoku! Mourinho bizzat devreye girmişti ama...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 20:02 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 20:07 - Güncelleme:

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Jhon Duran transferiyle yaz dönemine flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, Marco Asensio için bastırdı! Sarı-lacivertliler, PSG'nin yıldızı için kesenin ağzını açtı ama işler istenildiği gibi gitmedi... İşte detaylar!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. İlk bombayı Al-Nassr'dan Jhon Duran'la patlatan Kanarya, gözünü şimdi de dünya yıldızlarına dikti. İlgili Haber 6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe! Mourinho'nun listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı SIRADAKİ HEDEF PSG'NİN İSPANYOL YILDIZIYDI Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun bizzat devreye girerek görüştüğü yıldız oyuncuya yönetim, tam 15 milyon euroluk teklif sundu. Ancak sarı-lacivertlilere kötü haber geldi… KÖTÜ HABER GELDİ L'Equipe'in haberine göre Marco Asensio, önceliğini Fenerbahçe'ye vermedi. Haberde Milan'ın yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve transferde öne geçtiği belirtildi. İSPANYOL KULÜP DEVREDE Villarreal'in de Asensio'yu kadrosuna katmak istediği ancak maddi şartların yetersiz olduğu kaydedildi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran