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6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe! Mourinho'nun listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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6 yıl sonra yeniden Fenerbahçe! Mourinho&#039;nun listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan ancak A Takım ile maça çıkamadan kulübe veda eden isim, tam 6 yıl sonra sarı lacivertlilere geri dönüyor. Jose Mourinho'nun listesindeki sürpriz isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Dominik Livakovic belirsizliğinin sürdüğü Fenerbahçe'de kaleci adayları netleşmeye başladı. Kaleye yerli bir isimle takviye yapmak isteyen sarı lacivertli yönetim, üç isim belirledi.

BİRİNCİ KALECİ İRFAN OLACAK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe'de yabancı kaleci transferinin gerçekleşmemesi durumunda Jose Mourinho’nun İrfan Can Eğribayat'ı birinci kaleci olarak düşündüğü, ikinci kaleci için ise UEFA listesi kriterlerinin dikkate alınacağı bildirildi.

Haberde; Tarık Çetin, Ertuğrul Taşkıran ve Volkan Babacan'ın transfer listesinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, HT Spor’da yer alan habere göre; Tarık Çetin’e yurt dışından bir, yurt içinden ise dört teklif geldiği ve bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’den olduğu, transferin gerçekleşme ihtimalinin ise yüksek olduğu aktarıldı.

Tarık Çetin, Fenerbahçe ile anlaşması durumunda futbola 2015 yılında başladığı kulübüne geri dönmüş olacak. 2019 yılında sarı lacivertlilerden ayrılan kaleci, dün yaptığı açıklama ile de 6 yıldır formasını giydiği Çaykur Rizespor'a veda etmişti.

EK KONTENJAN SAĞLAYACAK

Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'i 3'üncü kaleci olarak düşündüğü yer aldı.

Deneyimli file bekçisi, Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlıyor.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ...

Tarık Çetin’in güncel piyasa değeri yaklaşık 325 bin euro civarındayken, kariyerindeki en yüksek piyasa değeri 550 bin euro olarak kaydedildi.

Toplamda 154 resmi maça çıkan tecrübeli kaleci; Çaykur Rizespor formasıyla 111, Fatih Karagümrük formasıyla ise 43 maçta görev yaptı. Fenerbahçe A Takımı ile ise resmi bir maça çıkamadı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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