Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sezonu 3 kupayla tamamlayarak büyük başarıya imza atan Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Errick McCollum ve Marko Guduric'le yollarını ayıran, Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen'le sözleşme yenileyen sarı lacivertlilerde yeni bir isim kadroya katıldı.
JANTUNEN'LE İKİ YILLIK İMZA
Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'le anlaştı. Sarı lacivertliler, Finlandiyalı forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda "Yeni hikayenin yeni savaşçısı. Fin forvet Mikael Jantunen sarı mirasın parçası olmaya geliyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz