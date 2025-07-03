Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sezonu 3 kupayla tamamlayarak büyük başarıya imza atan Fenerbahçe Beko'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Errick McCollum ve Marko Guduric'le yollarını ayıran, Scottie Wilbekin ve Metecan Birsen'le sözleşme yenileyen sarı lacivertlilerde yeni bir isim kadroya katıldı.

Fenerbahçe yeni transferi resmen açıkladı! 2 yıllık imza - 1. Resim

JANTUNEN'LE İKİ YILLIK İMZA

Fenerbahçe Beko, Finlandiyalı forvet Mikael Jantunen'le anlaştı. Sarı lacivertliler, Finlandiyalı forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan paylaşımda "Yeni hikayenin yeni savaşçısı. Fin forvet Mikael Jantunen sarı mirasın parçası olmaya geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TRT’nin efsane dizisinin yıldızı şimdi nerede? 'Uzaylı Zekiye’nin Son hali ortaya çıktı: Kimse tanıyamadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yıldız futbolcudan acı haber! Diogo Jota hayatını kaybetti - SporYıldız isim trafik kazasında hayatını kaybettiHakan Çalhanoğlu'ndan yeni hamle! Sarı kırmızılılara haber yolladı - SporSarı kırmızılılara haber yolladıYıldız ismin bonservisi elinde! Beşiktaş'a 10 numara transfer - SporBeşiktaş'a 10 numara transferFenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin peşinde! 25 milyon euro gözden çıkarıldı - SporFenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin peşindeEski Fenerbahçeliden flaş itiraf! "Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi" - Spor"Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi"Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı - SporBeşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha
Sonraki Haber Yükleniyor...