Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf! "Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız isim, sarı lacivertlilere gelmeden önce Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini söyledi. Hala ligi ve Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten ismin açıklamaları gündem oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alioski, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den aldığı teklifleri ilk kez açıkladı.

SÜPER LİG'İN İKİ DEVİ İSTEMİŞ

Merih Demiral'ın "Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı?" sorusuna cevap veren Alioski, "Evet, Galatasaray ile vardı, Trabzonspor'la da vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

''ARDA KARAKTERİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ''

Eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuşan Alioski, "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi" dedi.

EMRE MOR SÖZLERİ

"Takımda en yakın olduğun futbolcu kim?" sorusuna cevap veren Alioski, "Herkes biliyor... Emre Mor tabii ki. Ferdi de vardı. Emre Mor'la çok iyi anlaşıyorduk. Çok iyi zamanlarımız geçti" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'YU GETİRİNCE..."

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine dair soruyu cevaplayan Alioski, "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil" sözlerini sarf etti.