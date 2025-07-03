Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf! "Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi"

Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf! "Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf! &quot;Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi&quot;
Ezgjan Alioski, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız isim, sarı lacivertlilere gelmeden önce Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini söyledi. Hala ligi ve Fenerbahçe'yi takip ettiğini belirten ismin açıklamaları gündem oldu.

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalına konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Alioski, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den aldığı teklifleri ilk kez açıkladı.

SÜPER LİG'İN İKİ DEVİ İSTEMİŞ

Merih Demiral'ın "Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı?" sorusuna cevap veren Alioski, "Evet, Galatasaray ile vardı, Trabzonspor'la da vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeliden flaş itiraf! "Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi" - 1. Resim

''ARDA KARAKTERİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ''

Eski takım arkadaşı Arda Güler hakkında konuşan Alioski, "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi" dedi.

EMRE MOR SÖZLERİ

"Takımda en yakın olduğun futbolcu kim?" sorusuna cevap veren Alioski, "Herkes biliyor... Emre Mor tabii ki. Ferdi de vardı. Emre Mor'la çok iyi anlaşıyorduk. Çok iyi zamanlarımız geçti" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'YU GETİRİNCE..."

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine dair soruyu cevaplayan Alioski, "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mehmet Demirci kimdir, öldü mü? Rize'ye giderken düşen uçağın pilotuyduİşte yerli ve milli kara kutu! Turuncu olmasının özel bir sebebi var... KAAN, HÜRJET, HÜRKUŞ bunu kullanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda daha! Taraflar anlaştı - SporBeşiktaş'ta Immobile'nin ardından bir veda dahaFenerbahçe'den PSG'ye dev teklif! İşte Asensio için masadaki rakam - SporFenerbahçe'den PSG'ye dev teklifTrabzonspor'un yeni transferi Onuachu imzaya geldi! 'Bitmemiş işim var' - Sporİmzaya gelen Onuachu, "bitmemiş işim var" dediYeni gözde Sommer! Galatasaray'da Muslera'nın yerini dolduracak isim aranıyor - SporMuslera'nın yerini dolduracak isim aranıyor1 dakikaya 13 milyon! Tammy Abraham transferinin ilginç detayları ortaya çıktı - SporTransferinin ilginç detayları ortaya çıktıFenerbahçe'de Kolombiya fırtınası! Asprilla yaklaşıyor - SporFenerbahçe'de Kolombiya fırtınası! Asprilla yaklaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...