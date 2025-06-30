Arda Güler manşetleri süsledi, ifadeler dikkat çekti! "Alonso'nun Real Madrid'inde temel direk olacak"

Ancelotti gitti, Arda Güler kendine geldi. Xabi Alonso ile takımda yer bulmaya başlayan ve pozisyonu değişen milli isim, İspanyol basınında manşet oldu. Arda için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler için işler, Xabi Alonso'nun gelişiyle değişti. Alonso ile adeta yeniden doğan Güler için hem taraftar hem de teknik kadro umutlu.

Alonso'nun gelişiyle oyunda daha farklı bir rol üstlenen Güler, yeni pozisyonunu hakkını verdi ve beğenileri topladı. Kulüpler Dünya Kupası'nda performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Güler, İspanyol basınında yere göğe sığdırılamadı.

"REAL MADRID'İN TEMEL DİREĞİ OLACAK"

Akşam'ın haberine göre; İspanyol basını, milli futbolcunun Xabi Alonso yönetimindeki performansını değerlendirdi. Haberlerde, Arda Güler'in takımda artık hücuma biraz daha uzak pozisyonda, orta sahada oyun kurucu rolünü üstlendiğine dikkat çekildi.

Henüz genç yaşına rağmen oyun görüşü, tekniği, mücadelesi ve isteğiyle Luka Modric ve Toni Kroos gibi isimlerden sonra orta sahanın merkezinde şimdilik harika bir iş çıkardığı belirtilen Arda Güler için, "Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde takımın temel direği olacak" yorumları yapıldı.

Arda Güler'in henüz 20 yaşında olduğu vurgulanırken, pozisyonuna alıştıkça takımı çok daha farklı seviyelere taşıyabileceği de ifade edildi.

TARAFTARLAR ONU İSTİYOR

Real Madrid taraflarının da Arda Güler'e olan sevgisi her geçen gün artıyor.

Forma giydiği hemen her maçta kalitesini ortaya koymayı başaran milli futbolcuya eflatun beyazlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından desteğini sıklıkla paylaşıyor.