FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Arda Güler'in rakibi Kenan yıldız! Milli kapışma...

Son 16 turunda Yıldız’ın takımı Juventus ile Güler’in formasını giydiği Real Madrid rakip oldu. Maç salı günü oynanacak.

ABD’de sıcak havada devam eden FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda grup etabı, tamamlandı. Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Salzburg’u 3-0 mağlup ederek grubu lider bitirdi. Maça 11’de başlayan Arda Güler 67 dakika sahada kaldı.

Grubun diğer maçında ise Al Hilal Riyadh, Pachuca’yı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu’nda Real Madrid ile Juventus eşleşti.

KEREM-ORKUN SAHNEDE

FIFA Dünya Kupası’nda iyi bir görüntü sergileyen millî futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, rakip oldu. Eşleşmeler ve program şöyle: