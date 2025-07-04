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Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu
Süper Lig, Fikstür, BeIN Sports, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig fikstür çekimi bugün gerçekleşiyor. 2025-2026 sezonu için geri sayım başladı. Takımların yeni sezon hazırlıkları ve transfer dönemi devam ederken 2025-2026 sezonu Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta hangi kanalda futbolseverler tarafından araştırılıyor.

2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig fikstür çekimi bugün, 4 Temmuz Cuma günü gerçekleşecek. Futbolseverler Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda araştırıyor.

SÜPER LİG FİKTÜR ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

2025-2026 sezonu Süper Lig fikstür çekimi 4 Temmuz Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Beykoz Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak.

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

SÜPER LİG FİKSTÜR ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

4 Temmuz Cuma günü Beykoz Riva'daki  Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak Süper Lig fikstür çekimi beIN Sports kanalında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Süper Lig fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 8-11 Ağustos 2025'te başlayacak. İlk yarı 19-22 Aralık 2025'te, ikinci yarı ise 3-6 Ocak 2026'da başlayarak 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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