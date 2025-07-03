Süper Lig'de boy gösteren kulüp zorda! Borç yüzünden elektrikleri kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Temmuz 2025 15:51 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 15:53 - Güncelleme:

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Bir dönem Süper Lig'de yer alan ancak son sezonda 3. Lig'e düşen Altay Spor Kulübü zor durumda. Birçok futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan kulübe bir şok da elektrik şirketinden geldi.

İzmir'in köklü ekiplerinden olan ve bir dönem Süper Lig'de boy gösteren Altay Spor Kulübü, son yıllarda zor zamanlar geçiriyor. 3. Lig'e kadar düşen ekip, sezon öncesinde Onur Efe, Arda Gezer, Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıakaya gibi önemli oyuncularını kaybetmişti. Siyah beyazlılar, takımdan ayrılması muhtemel futbolculardan Emre Tangeldi'yi tutmak için mücadelesini sürdürürken, bir darbe de elektrik şirketinden geldi. İlgili Haber Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismin peşinde! 25 milyon euro gözden çıkarıldı TESİSTE ELEKTRİK YOK 150 bin TL'lik elektrik borcunu bir süredir ödeyemeyen Altay'ın Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’ndeki elektriklerinin kesildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz