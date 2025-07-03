İzmir yanıyor! Çeşme'den sonra bir yangın da Ödemiş'te çıktı

İzmir Çeşme'de çıkan yangına saatlerdir müdahale edilirken bir yangın da Ödemiş'te baş gösterdi.

Yangın 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Tosunlar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Şiddetli rüzgârın etkisiyle yayılan alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangının yaklaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edilirken, alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İzmir Valisi Süleyman Erban, saatler önce Çeşme'deki yangına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Elban, yangına ilişkin açıklamasında "3 köyü tehdit ediyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 13 dakika içerisinde havadan ve karadan ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Ancak çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyümüze doğru hızlıca yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havada ve o saatten şu ana kadar ve sabaha kadar da arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bunun dışında etraftaki trafiği ve güvenliği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz.

Dolayısıyla bu üç köyü boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok.

Tedbir olarak bu üç köyümüzü boşalttık. Yine yangının başladığı Ildır mevkiinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Ildır'a bazen Ildır'dan Germiyan'a doğru yeni bir hatta bir yangın olsa da şu an için yerleşim yerleri ile ilgili ciddi bir sorun gözükmüyor. Ancak yangın kontrol altına alınabilmiş değil.