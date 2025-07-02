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İzmir Çeşme'de yangın! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İzmir, Çeşme, Yangın, Havadan Müdahale, Orman Yangını, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Çeşme ilçesi Ildır Mahallesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede giderek yayılan alevlerin kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Ildırı Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi.

İzmir Çeşme'de yangın! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - 1. Resim

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının yerleşim alanına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir Çeşme'de yangın! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - 2. Resim

YANGIN, RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜYOR

Ildırı Mahallesi'ndeki ziraat alanında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 7 su ikmal ve 3 dozer ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir Çeşme'de yangın! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor - 3. Resim

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

YANGININ İLERLEMESİ SÜRÜYOR

İzmir-Çeşme kara yolu güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatılırken, alevler İzmir-Çeşme otoyoluna yaklaştı.

Yangın Kutlu Aktaş Barajı'na doğru ilerlemesini sürdürüyor.

Enerji kesintisinin yaşandığı bölgede, yangının trafo ve işletmelere sıçramaması için takviye ekiplerle önlemler alındı.

ÇEŞME-İZMİR KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Çeşme'de çıkan orman yangını nedeniyle Çeşme-İzmir Karayolu trafiğe kapatıldı.

İzmir Valisi Süleyman Erban, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elban, yangının rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını belirtti ve tedbir amaçlı 3 köyün boşaltıldığını açıkladı.

Müdahale durumundan bahseden Vali Elban, "Yaklaşık 13 dakika içerisinde havadan ve karadan ekiplerimiz yangına müdahaleye başladılar. Ancak çok süratli rüzgarın etkisiyle yangın çok hızlı bir şekilde Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyümüze doğru hızlıca yayılmaya başladı. Akşam saat 20.30'a kadar 6 uçak, 20 helikopterle havada ve o saatten şu ana kadar ve sabaha kadar da arkadaşlarımız 217 kara aracı, 783 personel ve bunun dışında etraftaki trafiği ve güvenliği sağlayan jandarma ve emniyet personelimizle mücadelemize devam ediyoruz" diye konuştu.

"3 KÖYÜ TEHDİT ETTİ"

Üç köyün tehdit edildiğini ifade eden Vali Elban, "Dolayısıyla bu üç köyü boşalttık. An itibarıyla yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ancak çok şükür ki şu ana kadar bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Tedbir olarak bu üç köyümüzü boşalttık. Yine yangının başladığı Ildır mevkiinde de bazı sitelerimizi boşaltmış durumdayız. Şu an için yerleşim yerlerini doğrudan tehdit etmiyor. Ildır'a bazen Ildır'dan Germiyan'a doğru yeni bir hatta bir yangın olsa da şu an için yerleşim yerleri ile ilgili ciddi bir sorun gözükmüyor. Ancak yangın kontrol altına alınabilmiş değil" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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