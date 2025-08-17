Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Cesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı

Cesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sosyal medyada kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba-oğul da dahil 3 kişi tutuklandı. İstanbul'da 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınlarda zanlıların evlerinden çok sayıda silah, mühimmat, sahte polis ve Cumhurbaşkanlığı kimlikleri ile polis rozeti ele geçirildi.

İstanbul bir dolandırıcılık olayına daha ev sahipliği yaptı. Sosyal medyada kendilerini polis olarak tanıtan baba-oğul da dahil 3 kişi dolandırıcılık yaptığı iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, sanal alemde kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp, devletin yüksek makam ve kurumlarında tanıdıkları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapılması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı - 1. Resim

4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda 15 Ağustos'ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel hareket montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz, 8 cep telefonu ele geçirildi.

Cesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı - 2. Resim

3 ZANLI TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.S'nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı olduğu, oğlu M.E.S'nin (22) ise 4 kaydı olduğu belirlendi.

Cesarete bak! İstanbul'da 4 ilçede ortak operasyon... Sahte polisler kıskıvrak yakalandı - 3. Resim

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

