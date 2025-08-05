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Esenyurt'ta filim gibi olay! Karakoldan kaçtı, yerden seken kurşunla vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta filim gibi olay! Karakoldan kaçtı, yerden seken kurşunla vuruldu
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta, karakolda ifadesi alınan bir şüpheli, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçtı. Şüpheli şahıs, polisin yere sıktığı kurşunun isabet etmesiyle yaralandı.

Esenyurt'ta filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen ilçede karakolda ifade sırasında kaçan şüpheli, polisin ‘dur' ihtarına uymadı. Polisin yere sıktığı mermi sekerek şahsa isabet etti. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

YASAKLI MADDEDEN ARANDIĞINI ÖĞRENİNCE KAÇTI

Bugün saat 18.00 sıralarında tehdit ve hakaret suçundan aranması olan H.T. (40) isimli şahıs İncirtepe Mahallesi'ndeki karakola götürüldü. Polisin karakolda yaptığı kontrolde şahsın, uyuşturucudan da arandığı ortaya çıktı.

İşlemleri sırasında uyuşturucu suçundan arandığını öğrenen şüpheli, karakoldan kaçtı.

YERDEN SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Polis, ‘dur' ihtarına uymayan şüphelinin durması için havaya ateş açtı, ancak şüpheli koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine polis, yere ateş açtı. Yerden seken mermi kaçan şüphelinin sırtına isabet etti.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yere yığılan şüpheli şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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