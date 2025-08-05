Esenyurt'ta filim gibi olay! Karakoldan kaçtı, yerden seken kurşunla vuruldu

Esenyurt'ta filmleri aratmayacak bir olay yaşandı. Asayiş olaylarıyla gündemden düşmeyen ilçede karakolda ifade sırasında kaçan şüpheli, polisin ‘dur' ihtarına uymadı. Polisin yere sıktığı mermi sekerek şahsa isabet etti. Yaralı şüpheli hastaneye kaldırıldı.

YASAKLI MADDEDEN ARANDIĞINI ÖĞRENİNCE KAÇTI

Bugün saat 18.00 sıralarında tehdit ve hakaret suçundan aranması olan H.T. (40) isimli şahıs İncirtepe Mahallesi'ndeki karakola götürüldü. Polisin karakolda yaptığı kontrolde şahsın, uyuşturucudan da arandığı ortaya çıktı.

İşlemleri sırasında uyuşturucu suçundan arandığını öğrenen şüpheli, karakoldan kaçtı.

YERDEN SEKEN KURŞUNLA YARALANDI

Polis, ‘dur' ihtarına uymayan şüphelinin durması için havaya ateş açtı, ancak şüpheli koşarak kaçmaya devam etti. Bunun üzerine polis, yere ateş açtı. Yerden seken mermi kaçan şüphelinin sırtına isabet etti.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yere yığılan şüpheli şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki şahsın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.