İstanbul'da cayır cayır yangın! D-100 Esenyurt mevkiinde alevler yükseldi, sürücüler zor anlar yaşadı
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı. D-100 karayolunda Saadetdere metrobüs durağına yakın bir noktada yükselen alevler, sürücülere zor anlar yaşattı.
Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde otluk alanda alevler yükseldi. D-100 kara yolunun dumanla kaplanmasına yol açan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
E-5 KENARINDA ALEVLER YÜKSELDİ
Yangın, Metrobüs Saadetdere Durağı'na yakın bir noktada E-5 kenarında çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.
Yan yolun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.
Yol kenarından yükselen alevler sürücülerin kameralarına yansıdı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak