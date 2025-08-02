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İstanbul'da cayır cayır yangın! D-100 Esenyurt mevkiinde alevler yükseldi, sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Stanbul, Esenyurt, Yangın, D-100, Trafik, İtfaiye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyurt'ta otluk alanda yangın çıktı. D-100 karayolunda Saadetdere metrobüs durağına yakın bir noktada yükselen alevler, sürücülere zor anlar yaşattı.

Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde otluk alanda alevler yükseldi. D-100 kara yolunun dumanla kaplanmasına yol açan yangının söndürülmesi için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

E-5 KENARINDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, Metrobüs Saadetdere Durağı'na yakın bir noktada E-5 kenarında çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

İstanbul'da cayır cayır yangın! Esenyurt'ta alevlere müdahale ediliyor - 1. Resim

Yan yolun Büyükçekmece istikametinde, zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da cayır cayır yangın! Esenyurt'ta alevlere müdahale ediliyor - 2. Resim

Yol kenarından yükselen alevler sürücülerin kameralarına yansıdı.

İstanbul'da cayır cayır yangın! Esenyurt'ta alevlere müdahale ediliyor - 3. Resim

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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