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Dehşet evi! Yangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dehşet evi! Yangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da bir evde yangın ihbarına giden ekipler Cem Karaca'nın cesediyle karşılaştı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde gece saatlerinde bir çiftlik evi alevlere teslim oldu. 

Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin içerisinde bir erkek cesedi bulundu.

Dehşet evi! Yangın ihbarı diye gittiler korkunç manzarayla karşılaştılar - 1. Resim

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Cem Karaca olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili; E.B (33), O.D. (39) G.K.Ç. (23) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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