Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Trabzon, Cinayet, Boşanma, Yakalanma, Polis Operasyonu, İçişleri Bakanlığı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'da boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu öldüren, bir bekçiyi de yaralayan Ali Eren Somun'un, Sinop'ta aldığı yakıt sonrası yakayı ele verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı yaka paça yakaladığı Somun'un o anlarını paylaştı.

Türkiye dün Trabzon'dan gelen cinayet haberini konuştu. Beşikdüzü'nde eşi tarafından tehdit edilen ve hakkında koruma kararı bulunan Sinem Topaloğlu, dün gece saatlerinde evine arka balkondan giren Ali Eren Somun tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 1. Resim

Kadını korumaya çalışan mahalle bekçisi ise saldırganın açtığı ateşle yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesine getirildi.

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 2. Resim

Yaklaşık 10 gün sonra kaptan olarak gemide çalışmaya başlayacağı öğrenilen Sinem Topaloğlu için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 3. Resim

Öte yandan cinayetin ardından kaçan şüpheli Ali Eren Somun, gece saatlerinde Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine yakayı ele verdi. 

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 4. Resim

ÇADIRDA YAKALANDI!

Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı, yapılan saha taramasında zanlının, Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla zanlı çadırda yakalanarak gözaltına alındı.

Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler - 5. Resim

BAKANLIK O ANLARI PAYLAŞTI

Şüphelinin yakalanma anları İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. 

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Next Sosyal’e nasıl, nereden giriş yapılır?Göletin suları çekildi, binlerce balık telef oldu! Vatandaş kötü kokudan şikayetçi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de evlat dehşeti! Koku ihbarı ortaya çıkardı: Evden 2 ceset çıkardılar - 3. SayfaEvlat dehşeti! Koku ihbarı ortaya çıkardıTaksideki kadını defalarca tekmeledi! Ankara'da korkunç görüntü - 3. SayfaTaksideki kadını defalarca tekmelediHalay krizi, düğünü kana buladı! Kız ve erkek tarafı birbirine girdi - 3. SayfaHalay krizi, düğünü kana buladıBursa'da bomba alarmı! Kana bulayacaklardı... İşin içinden Fırat Timuçin çıktı - 3. SayfaBursa girişinde bomba paniği...Çalıştığı hastanedeki bebeği almıştı: Gündem olan doktor konuştu! İyi bir gelecek için... - 3. SayfaGündem olan doktor konuştu: İyi bir gelecek için...Eşini balkondan girerek katletmişti! Sinem'in katili kamp yaparken yakalandı - 3. SayfaSinem'in katili kamp yaparken yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...