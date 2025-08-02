Sinem'i öldüren caniyi aldığı yakıt yakalattı: Bakanlık o görüntüleri paylaştı! Yaka paça götürdüler

Türkiye dün Trabzon'dan gelen cinayet haberini konuştu. Beşikdüzü'nde eşi tarafından tehdit edilen ve hakkında koruma kararı bulunan Sinem Topaloğlu, dün gece saatlerinde evine arka balkondan giren Ali Eren Somun tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kadını korumaya çalışan mahalle bekçisi ise saldırganın açtığı ateşle yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Sinem Topaloğlu'nun cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesine getirildi.

Yaklaşık 10 gün sonra kaptan olarak gemide çalışmaya başlayacağı öğrenilen Sinem Topaloğlu için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Öte yandan cinayetin ardından kaçan şüpheli Ali Eren Somun, gece saatlerinde Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine yakayı ele verdi.

ÇADIRDA YAKALANDI!

Bölgede geniş çaplı arama başlatıldı, yapılan saha taramasında zanlının, Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla zanlı çadırda yakalanarak gözaltına alındı.

BAKANLIK O ANLARI PAYLAŞTI

Şüphelinin yakalanma anları İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.