İzmir'de evlat dehşeti! Koku ihbarı ortaya çıkardı: Evden 2 ceset çıkardılar

Korkunç cinayet, İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşandı. İnönü Mahallesi'ndeki bir sitede kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri ekiplere haber verdi.

Eve giren ekipler, Nilüfer T. (63) ile birlikte yaşadığı Yusuf Yıldırım'ın (78) kesici alet darbeleriyle hayatlarını kaybettiğini belirledi.

KATİL OĞLU ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 25 Temmuz'da yaşandığı değerlendirilen olayın şüphelisinin Nilüfer T'nin oğlu N.E.T. (41) olduğu belirlendi.

HER ŞEYİ ORGANİZE ETMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlının, olayda kullandığı 2 bıçak, eldiven, kask, kanlı kıyafetler ve annesinin cep telefonunu sakladığı ormanlık arazide ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

HIRSIZLIK SÜSÜ VERMİŞ

Zanlının, olayı gerçekleştirmek için uzun süre plan yaptığı, cinayet günü güvenlik kameralarınca tespit edilmemek için kask taktığı, eldiven kullanarak olaya hırsızlık süsü verebilmek için de ikameti dağıttığı öğrenildi.

Öte yandan Nilüfer T. ve Yusuf Yıldırım'ın zanlıyla aralarında uzun süredir anlaşmazlık olduğu belirtildi.