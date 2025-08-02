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Bursa'da bomba alarmı! Kana bulayacaklardı... İşin içinden Fırat Timuçin çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da bomba alarmı! Kana bulayacaklardı... İşin içinden Fırat Timuçin çıktı
Bursa, Bomba, Organize Suçlar, Terör, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da il girişinde şüphelendikleri aracı durduran ekipler 2 adet el bombası ele geçirdi. Fırat Timuçin liderliğindeki suç örgütüyle bağlantıları ortaya çıkan şüphelilerin bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Olayda 4 kişi tutuklandı.

Nefes kesen olay Bursa il girişinde yaşandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada  2 savunma tipi el bombası bulundu. Araç sürücüsü A.B. (31) gözaltına alındı.

FIRAT TİMUÇİN ÇETESİNDEN ÇIKTI!

KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, zanlının Fırat Timuçin liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlendi. Yurt dışında firari durumda bulunan örgüt yöneticilerinden alınan talimatlarla İzmir’de bazı kişilere yönelik şantaj, baskı ve saldırı planlandığı ortaya çıktı.

Ayrıca operasyonda Türkiye genelinde bombalı saldırı hazırlığı planlandığı belirlendi. 

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul’dan el bombası temin eden M.D. (21) ile Balıkesir Edremit’te bombalı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen A.K. (22) ve F.E. (28) isimli şahıslara yönelik İstanbul, İzmir ve Balıkesir illerinde 30 Temmuz’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda toplam 4 örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alındı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda, 2 adet savunma tipi el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 94 adet tabanca fişeği, 2 adet GPS takip cihazı ele geçirildi.
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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