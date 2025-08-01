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Tek tek tespit edildiler... Bursa'da 60 bin bina mezarlık!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tek tek tespit edildiler... Bursa&#039;da 60 bin bina mezarlık!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Deprem riskinin yüksek olduğu Bursa'da tehlike altında olan 60 bina tespit edildi. Acil dönüşüm çağrısının yapıldığı kent için uzmanlar, özellikle Altıparmak ve Gaziakdemir mahallerindeki yapı stoğuna dikkat çekti.

6 Şubat felaketinin ardından deprem korkusu ve paniği büyüdü. Bursa'da aktif fay hatlarının yer aldığı bölgede. 

Bursa’nın depremselliğine yönelik önemli çalışmalara imza atan Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Bilim Kurul Üyesi Prof. Dr. Beyhan Bayhan da bu doğrultuda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi uzmanları ile birlikte Altıparmak ve Gaziakdemir mahallerinde teknik incelemelerde bulundu. "Deprem Risk Azaltma ve Önleme, Planlama Projesi" kapsamında yapılan incelemelerin ardından, BTÜ ve Bursa Büyükşehir Belediyesinde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi.

TEK TEK TESPİT EDİLDİLER

Bursa’nın depremselliğine yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bayhan, Bursa’nın aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlattı. Prof. Dr. Bayhan, ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme, Planlama Projesi’ kapsamında şimdiye kadar elde ettikleri sonuçlara göre İznik-Gemlik Fayı’nda gerçekleşebilecek büyük bir depremin, yaklaşık 60 bin binada orta ve üzeri düzeyde hasara sebep olabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Marmara Bölgesi'nde yaşanacak büyük çaplı depremlerin, Bursa’nın yanı sıra çevre illeri de ciddi biçimde etkileyeceğini ifade etti.

1970'Lİ YILLARDAN KALAN BİNALAR TEHDİT

Altıparmak ve Gaziakdemir mahallelerinde yapılan teknik incelemelerde elde edilen verilerin çarpıcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bayhan, "Bu mahallelerdeki yapı stokunun büyük bölümünü; yaklaşık 1970’li yıllarda inşa edilmiş, mühendislik hizmeti almamış, beton dayanımı zayıf, donatıları korozyona uğramış binalar oluşturuyor. Burada, kentsel dönüşüm projeleri dâhilinde dayanıklı binaların inşa edilmesi elzem " dedi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN MESELESİ"

Prof. Dr. Bayhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Altıparmak-Çarşamba ve Gaziakdemir mahallelerinde planlanan ve devam eden kentsel dönüşüm projelerinin önemine dikkat çekerek, bu projelerin daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "Depreme karşı dirençli şehirler için mühendislik hizmeti almış, sağlam ve güvenli yapılar şart. Bu sadece Bursa’nın değil, tüm Türkiye’nin öncelikli meselesi olmalı" diye konuştu.

Öte yandan uzmanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da yürütülen “Yarısı Bizden” kampanyasının, Bursa’daki riskli yapıların kentsel dönüşümünü hızlandırmak amacıyla da başlatılması gerektiğine vurgu yaparak "Kampanya ile vatandaşların hem hibe hem de düşük faizli kredi desteği alarak güvenli konutlara geçişi kolaylaştırmalı" şeklinde yorum yaptılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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