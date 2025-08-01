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Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı: İzmir'den hissedildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ege Denizi&#039;nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı: İzmir&#039;den hissedildi
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir Karaburun'dan da hissedildi. Deprem saat 01:37'de yaşandı.

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin İzmir Karaburun'dan da hissedildiği belirtildi.

Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı: İzmir'den hissedildi - 1. Resim

Sarsıntının saat 01:37'de yaşandığı aktarıldı.

AFAD'dan alınan verilere göre deprem yerin :8.27 kilometre derinliğinde oluştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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