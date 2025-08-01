Ege Denizi'nde son dakika deprem! AFAD verileri açıkladı: İzmir'den hissedildi
Yaşam Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem İzmir Karaburun'dan da hissedildi. Deprem saat 01:37'de yaşandı.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin İzmir Karaburun'dan da hissedildiği belirtildi.
Sarsıntının saat 01:37'de yaşandığı aktarıldı.
AFAD'dan alınan verilere göre deprem yerin :8.27 kilometre derinliğinde oluştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru