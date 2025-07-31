İstanbul'da korkutan deprem! Tekirdağ, Silivri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de hissedildi
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İstanbul ve Tekirdağ, son dakika bir depremle sarsıldı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı özellikle Tekirdağ ve İstanbul'un Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece ile Esenyurt ilçelerinde hissedildi.
Son dakika deprem haberi... İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan sarsıntı yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ
Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, özellikle Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul'un Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir