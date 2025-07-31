İstanbul'da korkutan deprem! Tekirdağ, Silivri, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de hissedildi

Son dakika deprem haberi... İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 13.36'da 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre korkutan sarsıntı yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

DEPREM TEKİRDAĞ VE İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, özellikle Tekirdağ başta olmak üzere İstanbul'un Silivri, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3,7 olarak rapor etti.