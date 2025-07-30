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8.8'lik deprem sonrası Pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi

Kaynak: Dış Haberler
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Deprem, Tsunami, Pasifik Okyanusu, Japonya, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya’nın Kamçatka açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik’te tsunami uyarılarına yol açarken Japonya ve Alaska kıyılarında küçük çaplı dalgalar görüldü. Şili'de yüksek alarm durumuna geçildi. ABD ve Kanada, uyarıları iptal etti.

Rusya'nın Uzak Doğusunda, Kamçatka Yarımadası açıklarında Çarşamba günü sabaha karşı meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, Japonya ve Alaska kıyılarında küçük çaplı tsunami dalgalarına yol açtı.

Pasifik çevresindeki birçok ülkede halk, yüksek kesimlere çıkmaları konusunda uyarıldı.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 1. Resim

ŞİLİ'DE YÜKSEK ALARM, ABD VE KANADA'DA UYARI İPTALLERİ

Depremin ardından Hawaii, Kuzey ve Orta Amerika ile Yeni Zelanda’ya kadar uzanan Pasifik adalarında tsunami uyarıları yapıldı. Yetkililer, tsunami tehlikesinin bir günden uzun sürebileceğini bildirdi.

The Telegraph'dan edinilen bilgilere göre, Şili'de alarm durumu devam ederken, Kanada ve ABD, uyarıları iptal etti.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun (USGS) verilerine göre, bu deprem şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremler arasında yer aldı. İşte 5 Haziran 2025 itibarıyla kayıtlara geçmiş en büyük depremlerden bazıları:

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 2. Resim

Şili, 1960: Bío-Bío bölgesinde meydana gelen 9.5 büyüklüğündeki Valdivia Depremi, bugüne kadar kaydedilen en büyük deprem oldu. Tsunami nedeniyle 1.600'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 3. Resim

Alaska, 1964: Prince William Sound bölgesindeki 9.2 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 5 dakika sürdü. ABD tarihinin en büyük depremi olan olayda 130’dan fazla kişi öldü. Tsunami ve heyelanlar büyük yıkıma neden oldu.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 4. Resim

Endonezya, 2004: Sumatra açıklarında meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami, Güneydoğu Asya, Güney Asya ve Doğu Afrika’da 230 bin kişinin ölümüne yol açtı.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 5. Resim

Japonya, 2011: Tohoku bölgesinde meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki deprem dev bir tsunamiyi tetikledi. Fukushima nükleer santralinde erimeye neden olan afette 18.000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 6. Resim

Rusya, 1952: Kamçatka açıklarında meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı. Ancak tsunami Hawaii’yi 9 metrelik dalgalarla vurdu.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 7. Resim

Şili, 2010: Ülkenin merkezinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve tsunami, 500’den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 8. Resim

Ekvador, 1906: Esmeraldas bölgesinde meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem ve tsunami 1.500 can aldı. Etkileri San Francisco ve Japonya'ya kadar hissedildi.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 9. Resim

Alaska, 1965: Rat Adaları’nda meydana gelen 8.7 büyüklüğündeki deprem 11 metrelik tsunamiye yol açtı. Maddi hasar sınırlı oldu.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 10. Resim

Tibet, 1950: 8.6 büyüklüğündeki depremde en az 780 kişi öldü. Birçok köy yok oldu, Subansiri Nehri'nde meydana gelen heyelan, büyük bir sel dalgasına neden oldu.

8.8'lik deprem sonrası pasifik tetikte! Bir ülkede daha yüksek alarma geçildi - 11. Resim

Endonezya, 2012: Sumatra açıklarında meydana gelen 8.6 büyüklüğündeki deprem ciddi bir zarara neden olmadı ancak 2004’teki yıkıcı tsunamiyi tetikleyen fay hattı üzerindeki baskıyı artırdı.

Kaynak: Dış Haberler

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