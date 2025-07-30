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Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye&#039;ye yakın mı?
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Rusya'nın Uzak Doğu bölgesi Kamçatka Yarımadası üzerinde yer alan Klyuchevskoy Yanardağı, 4.754 metre yüksekliği ile Sibirya'nın en yüksek dağı ve Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağıdır. Peki, Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı?

Rusya'da Kamçatka Yarımadası'ndaki 8.8'lik depremin ardından bölgedeki Klyuchevskoy Yanardağı da faaliyete geçti. Peki, Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? İşte cevabı..

Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? - 1. Resim

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI NEREDE?

Klyuchevskoy Yanardağı, Rusya'nın uzak doğusundaki Kamçatka Yarımadası'ndadır. 4.754 metre yüksekliği ile Sibirya'nın en yüksek dağı ve Avrasya'nın en yüksek aktif yanardağıdır. Dik, simetrik konisi ile Bering Denizi'nden yaklaşık 100 km uzaktadır.

Patlama tehlikesi devam ettiği için günümüzde çok az tırmanış yapıldığı bilinmektedir. 30 Temmuz 2025 itibarıyla yeni bir volkanik aktivite başladığı belirtildi.

Klyuchevskoy Yanardağı nerede, Türkiye'ye yakın mı? - 2. Resim

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI TÜRKİYE' YE YAKIN MI?

Klyuchevskoy Yanardağı, Türkiye'ye yakın değildir. Klyuchevskoy Kamçatka Yarımadası'nda yer alır. İstanbul'dan yaklaşık 8.000 km - 9.000 km mesafede bulunur. 

Klyuchevskoy Yanardağı, Türkiye'ye kuş uçuşu yaklaşık 7.000 kilometre uzaklıktadır. Klyuchevskoy Yanardağ'un patlaması durumunda Türkiye'ye yakın olmadığı için herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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