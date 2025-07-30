Rusya'da 8,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Rusya'nın doğusunda 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından birçok bölgede tsunami uyarısı verilirken tahliyeler başladı. Büyüklüğü 4 metreyi bulan dalgalar ise Kamçatka Yarımadası'na ulaştı.

Son dakika deprem haberi: Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Güçlü depremin ardından Japonya, Hawaii, Rusya ve Ekvador da dahil olmak üzere Pasifik'in bazı bölgelerinde tsunami alarmı verildi. Öte yandan dalgalar, Kaliforniya kıyılarında da uyarılara yol açtı.

Rus basını, deprem ve tsunami nedeniyle çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

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İLK TSUNAMİ DALGASI ULAŞTI

Tsunami uyarısının ardından tahliyeler başlarken, Japonya hükümeti acil durum ilan etti. Büyüklüğü 4 metreyi bulan dalgalar Kamçatka Yarımadası'na ulaşırken, Japonya'da da tsunami oluştuğu belirtildi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, "Rusya ve Japonya'nın bazı kıyılarına dev dalgalar ulaşabilir" derken, Japonya Meteoroloji Ajansı da tsunami dalgaların bölgede 3 metreye kadar çıkmasının beklendiğini bildirdi.

7'LİK ARTÇILAR

Depremin ardından en büyüğü 7 büyüklüğünde olmak üzere çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelirken, depremin büyüklüğü ilk olarak 8.0 olarak açıklanmış, daha sonra 8.7 olarak güncellenmişti.

7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLE SARSILMIŞTI

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz 20 Temmuz’da 7,6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Depremin yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatski kentine 115 kilometre mesafede, Büyük Okyanus açıklarında meydana geldiği açıklanmıştı.

"BU BÖLGE UZUN SÜRE SARSILACAKTIR"

Uzun zamandır dünyada 8 üzerinde deprem olmadığın belirten Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgenin Pasifik Ateş Çemberi'nde olduğunu söyledi.

NTV'ye konuşan Tüysüz, "Geçmişte de büyük depremlerin oluştuğu kuşak burası. Birkaç gündür bölgede 6-6,5'lara varan depremler oluyordu. Bunlar büyük bir depremin hazırlığıydı herhalde. Uzunca bir süre bu bölge büyük depremlerle sarsılacaktır" dedi.

"DALGALAR YIKICI OLABİLİR"

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise, "Jeolojik açıdan bu bu bölgedeki büyük depremler şaşırtıcı değil. Bölge, 9 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek bir yer. Tsunami dalgalarının yıkıcı olabileceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bölgede 7,7'ye varan artçılar meydana gelebileceğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "Haftalarca belki de yıl boyunca bu artçılar devam edebilir" dedi.